KOLM NOAHOOPI TÜLI LAHENDAMISEL: kuidas kasiinokülastaja pääses surnukspussitaja vangistusest 

2019. aasta 2. augusti õhtupoolikul läheb Juri Habarov Tallinnas Mere puiesteel asuvasse kasiinosse, et seal mänguautomaatidega õnne proovida. Habarov on kaine – ta pole juba aastaid alkoholi tarvitanud. Küll aga on tema tervis kehva, kuna ta põeb rasket haigust ja on väga kõhn. Habarov on pikk ja väljapaistvalt suure ninaga, mille järgi sai ta kunagi tänavatel hüüdnime Nos.