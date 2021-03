Järgmine nädal on oodata soojakraade 

Kolmapäeval tihedamad sajupilved meile ei ulatu, päeva peale võib vaid kohati veidi vihma tibada. Edelatuul paisub tugevaks. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 2, päeval 3 kuni 8 kraadi.



Neljapäeval on öö on enamasti sajuta, päev kergete vihmasabinatega. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 4, päeval 5 kuni 9 kraadi.



Reedel on pisut tugevam kõrgrõhkkonna mõju ja ilm on suurema sajuta. Üksikuid vihmasabinaid siiski välistada ei saa. Puhub mõõdukas edela- ja lõunatuul. Õhumass on mahe ja temperatuur öösel -2 kuni 3, päeval 6 kuni 11 soojakraadi.



Nädalavahetuseks lisandub niiskust ja vihmasabinaid võib enam olla. Õhk on mahe ja temperatuur ööpäevaringselt plusspoolel.