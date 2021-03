Ööpäevaga lisandus 1375 koroonapositiivset, suri seitse inimest 

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 75, haiglaravi vajab 685 patsienti



21. märtsi hommikuse seisuga viibib haiglas 685 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 68 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 49 inimest.



Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 75. Koju saadeti 30 inimest, 8 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.



Ööpäeva jooksul suri 7 koroonaviirusega nakatunud inimest – 88aastane naine, 84aastane mees, 81aastane mees, 75aastane mees ja naine, 69aastane mees ning 36aastane naine. Kokku on Eestis surnud 787 koroonaviirusega nakatunud inimest.



Tänaseks on haiglates lõpetatud 4863 COVID-19 haigusjuhtumit 4687 inimesega.



21. märtsi seisuga on tervenenud 67 814 inimest. Neist 48 027 inimese (70,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 19 787 inimese (29,2%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.



Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 166 163 inimesele, kaks doosi on saanud 57 003 inimest



Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 166 163 inimesele, kellest 109 160 on saanud ühe ja 57 003 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 2285 doosi, kokku on manustatud 223 166 vaktsiinidoosi. Iga kaheksas täiskasvanu vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga COVID-19 haiguse vastu.



COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.



Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.