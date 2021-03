Politsei: tänasel meeleavaldusel avastati mitmeid rikkumisi 

PPA operatiijuht Marko Ild rääkis, et tänasel meeleavaldusel oli mitmeid vahejuhtumeid, mis peamiselt olid seotud liiklusega.

„Tallinnas Laagna teel sulgesid meeleavaldajad pahatahtlikult kaks sõidurada kolmest. Teised liiklejad said küll vabal rajal liikuda, kuid liikluse takistamine on sellele vaatamata lubamatu. Politseinikud reageerisid sinna kiirelt ning vestlesid kolonni ees olevat autot juhtinud mehega. Selleks, et liiklust rohkem mitte takistada, fikseeriti rikkumine, autojuhile edastati kutse ilmuda politseisse ning anti korraldus edasi liikuda,“ kirjeldas Ild.