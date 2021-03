Põlenud sotsiaalmaja elanik: „Kas ma suren nüüd nälga?“ 

Richard (23) sattus Maardu Kallasmaa 9 sotsiaalmajja juulis. Tal on epilepsia, mistõttu otsustas ta sugulaste juurest ära kolida. „Mul olid nii jõhkrad krambid, et ma ei saanud enam nendega koos viibida. Ei tahtnud, et seda kõike näeksid pealt onu lapsed,“ ütleb noormees. Elu sotsiaalmajas on niigi katsumus – sa oled seal põhimõtteliselt üksi. Teistes tubades on kas eakad prouad ja härrad või puudega inimesed. Kuid Richardit ootas ees veel üks tõsine proovikivi. Ta haigestus koroonasse. „Kolm esimest päeva olid jubedad. Palavik, kõhulahtisus, kaotasin haistmise,“ meenutab ta. „Püsisin kaks nädalat kodus... Isegi rohkem – kokku 16 päeva. Jaanuari alguses sain terveks ja mõtlesin, kuidas tagasi kooli minna.“