Siseminister Jaani tänasest protestist: mõtlen koroonaviirusesse surnud inimestele 

"Tänase protesti valguses mõtlen 780le covid tõttu surnud inimesele, nende lähedastele, meditsiinitöötajatele. Põhimõtteliselt protestitakse ka nende vastu. Ja see on ikka äärmiselt kurb," alustab Jaani oma postitust.

"Viimased küsitlused näitavad, et inimesed mõistavad olukorra tõsidust ja sellest tulenevaid piiranguid. Piirangute eesmärk pole aga muud, kui elude päästmine. Tänane protest pole kuidagi mõistlik ja alandab haigusega võitlejaid igal rindel. Palun kõiki, et ärme selliste protestidega kuidagi liitu. Toetame parem nii tegudes kui mõtetes meie meditsiinitöötajaid. Parim tegu see, et kohe kui võimalus, siis vaktsineerima ja enne hoiame kinni piirangutest. Kaitseme sellega ennast ja teisi. Halvim tegu see, et osaleme sihilikult ummiku tekitamises ja seetõttu seisab mõni kiirabi, mis ei jõua õigel ajal abivajajani. Politsei- ja Piirivalveametle tänud ja ka jaksu, tarkust, resoluutsust."