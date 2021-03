Eesti uudised Tanel Kiik hõreda lennugraafiku tõttu ära jäänud kopsusiirdest: kui tarvis, on võimalik riigipoolne tugi Delfi , täna 18:29 Jaga: M

Tanel Kiik Foto: Martin Ahven

Tartu Ülikooli Kliinikumi koroonapatsient on jäänud ilma kahest kopsusiirikust ning seda seetõttu, et kohalik lennujaam ei teeninda lende väljaspool tavapärast tööaega. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik märkis, et kui kliinikumi ja lennujaama vahel lahendust ei leita, on võimalik abi saamiseks pöörduda ka riigiaparaadi poole.