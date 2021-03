Irja Lutsar koroonapiirangute vastastest meeleavaldajatest: ma saan neist aru, aga meil on intensiivraviosakonnad viimsel piiril

"Uskuge mind – kõigile on raske see tekkinud psühholoogiline olukord. Ma saan aru meeleavaldajatest. Inimestel võivadki erinevad arvamused olla, aga selleks ei pea tänapäeval kokku tulema," leiab ta, et internet pakub selleks mitmeid võimalusi protestimiseks.

Perearstide liidu juhatuse liikme Karmen Jolleri sõnul on ta harjunud, et on inimhulk, et kes midagi ei usu – isegi teadlasi mitte.

"Tragikoomiline on see, et oleme maailmas number üks, aga inimesed teevad huvitvaid asju. Me teame, et ka katku ajal on pidu peetud," avaldab Joller ja lisab: "Eks inimesed on väsinud. Ma olen ka väsinud. Ma ei taha ka maski kanda, tahan poes riideid proovida – see on normaalne."