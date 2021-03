ÕL VIDEO JA GALERII | Vaktsineerimine Lasnamäe Medicumis: „Tulin vaktsineerima Pfizeriga, aga pudelil on kirjas Comirnaty.“

Kliinikusse sisenedes tuleb inimesel üleriietes kohe registratuuri suunduda, kus haiglatöötaja talt küsimusi küsib, et teada saada, kas patsiendil on vastunäidustusi. Juhul kui inimesel on allergia või mõni haigus, mis raskendab vaktsineerimist, öeldakse inimesele, kuidas on võimalik vaktsiini saada ning patsient suundub kliinikust välja.