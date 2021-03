ÕL VIDEO JA GALERII | Vaktsineerimine Lasnamäe Medicumis: „Tulin vaktsineerima Pfizeriga, aga pudelil on kirjas Comirnaty" 

Veidi noorem eestlanna aga tõdes, et tema perearst oli väga huvitatud, millise tootja vaktsiini naine saab ning vastuse peale "saan Pfizerit" rõõmustas perearst naise sõnul väga.

70aastane eestlane oli aga hoopis teisel arvamusel. „Ma tegelikult tahtsin AstraZeneca vaktsiini, sest olen kuulnud, et see pidi vanematele inimestele parem olema," rääkis ta. Küll aga tõdes mees, et uuringud on segased ning kindlat vastust on raske meediast välja lugeda, mistõttu ta nõustus ka Pfizeri vaktsiiniga.

Vaktsineerimispäevad nõuavad ettevalmistusi

Kliiniku töötaja sõnul tegeleb vaktsineerimispäeva ettevalmistuste ning läbiviimisega umbes 30 kuni 35 inimest. „Alustasime ettevalmistustega teisipäeval ning need võisid kesta hilisööni," sõnas ta.

Töötaja sõnul on inimesed rõõmsad ja mõnikord isegi elevil. „Inimesed on pigem õnnelikud ja tänulikud, et saavad end vaktsineerida," ütles ta.

Teadaolevalt elab Lasnamäel suur hulk vene rahvusest inimesi. Kliiniku töötaja sõnul jagunevad vaktsineeritavad pooleks. „Üldjuhul jaguneb inimmass pooleks ehk venelasi ja eestlasi tundub olevat võrdselt," sõnas ta.

Ehkki vaktsineerimispunktid on avatud nii Lasnamäel, Loksal kui ka Maardus, tõdeb töötaja, et Lasnamäel on vaktsineerimine palju tihedam. „Mõned eakad registreerivad end Maardusse, kuid tulevad kohale Lasnamäele," nentis ta.