GALERII JA VIDEOD | Meeleavaldusele koroonapiirangute vastu on kogunenud sadu autosid, rongkäik piirab liiklust kogu Tallinnas

"Me võtame tagasi meie põhiõigused. Eestlased on ennast juba vabaks laulnud ja nüüd on aeg taas vabalt hingata! Kutsume kõiki inimesi ühinema läbi aegade suurimale autode rongkäigule, et sõidaksime kõik koos Eestimaa vabaks! Silme ees on ainus tee ja see on vabaduse tee! Näitame igaüks ennast autode meres, nagu kõik oleks ühisest Eestimaa perest. Kõik, kes me ihkame vabadust, heiskame sel päeval lipud oma majadele ja autodele ning näitame, et hoolime üksteisest. Meie põhilised inimõigused on esmatähtsad ja nende üle ei kaubelda! Me seisame ühiselt viie olulise vabaduse eest: sõnavabadus, liikumisvabadus, valikuvabadus kogunemisvabadus, tervisevabadus," kirjutatakse ürituse ühismeedia lehel.