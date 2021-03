GALERII JA VIDEOD | Meeleavaldusele koroonapiirangute vastu kogunes sadu autosid, rongkäik piiras liiklust kogu Tallinnas

Tambre sõnul on praeguseks liiklus sujuvamaks muutnud, kuid arvestada tuleb siiski sellega, et autosid on tänavatel palju. "Seetõttu võib näiteks fooritulede ees tekkida pikemaid järjekordi."

Päästekeskuse Põhja piirkonna pressiesindaja sõnul liiklusummikud õnneks nende päästetöid ei häirinud. "Selge see, et sellised asjad võivad raskendada meie ligipääsu ja päästjad peavad teist teed valima. Õnneks meil meeleavaldus preagu probleeme ei tekitanud."

Tallinna kiirabi töötaja Monica Jõekeerd, kes igapäevaselt koroonahaigetega tegeleb, kommenteerib meeleavaldust järgmiselt: "Mul pole sõnu. See on tervishoiutöötajate töö alavääristamine, haigestunute üle naermine, covidisse surnud inimeste ja nende lähedaste peale sülitamine. See ei ole okei!"

Tartumaal Ülenurmel olevat kogunenud 70 autot, Tartu linnas loendas Õhtulehe fotograaf üles paarsada autot. "Kõik pidasid nõudest kinni ja olid ilusti kahekesi autos," märkis ta.

Meeleavaldajad Tartus Foto: Aldo Luud

"Tahaksime julgustada ja kutsuda kõiki üles rahumeelselt ja avalikult sõitma tänavatele ning sõnumit levitama autoritaarsete koroonapiirangute vastu, mis on meie elu kahjustanud rohkem kui seda ükski viirus ise on teinud. Meil on hea meel teatada, et laupäeval me ühineme kõik rahvusvaheliselt ühel päeval meie põhiliste inimõiguste, põhiseadusega kaitstud vabaduste ja ülemääraste piiramiste lõpetamiseks," kõlab meeleeavalduse algatajate üleskutse.

Meeleavalduse sotsiaalmeedialehel kirjutatakse, et meelt avaldatakse vabaduse, rahu ja demokraatia eest. Tegemist on ürituse algatajate sõnul rahvaalgatuse ja iseorganiseerumisega ning kodanikujulgust soovitakse üles näidata turvalise ja sõbraliku autosõiduga.