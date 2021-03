Politsei hoiatab petiste eest: koroonaisolatsioonist vabastamise eest nõutakse raha 

Sõnumi sisuks oli see, et inimene peab jääma eneseisolatsiooni, sest puutus kokku COVID-19 positiivsega. Ühtlasi tehakse ettepanek inimese vabastamiseks isolatsioonist raha eest, teatas Ida-Harju politseijaoskond sotsiaalmeedias. Summa oli 349 eurot. Eestikeelne sõnum on koostatud väga vigaselt, mistõttu ei tekkinud saajal küsimustki, kas tegemist on pettusega, märgib politsei.