Eesti uudised Koroona uued tüved arenevad vaktsineerimata ja nõrga immuunsusega nakatunutes Rainer Kerge, Triin Tael , täna 22:30

KATSELABOR JA KASVULAVA: Kui viirus on jõudnud mitu kuud ühes organismis muteeruda, võib tekkida uus tüvi. Foto: Vida Press

Kui salapärane Wuhani viirus osutus koroonaviiruseks, hingasid paljud teadlased algul kergendunult: oli lootust, et see muteerub poole aeglasemalt kui gripp. Nüüdseks on teada, et koroonaviirus tuunib ennast tugevamaks hirmutavalt kiiresti ning tema peamiseks kasvulavaks on vaktsineerimata ja nõrga immuunsüsteemiga inimesed.