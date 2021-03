Juhtkiri | Vaktsineerimispassist saab suur vend? 

Üks asi on sellise paber- või e-dokumendi usaldusväärsus, võltsimiskindlus ja andmekaitseküsimus, et meie terviseandmed mööda laia ilma rändama ei läheks ja et seal passis olevad vaktsineerimisandmed ka tõele vastaksid. Kuid vaktsiinidefitsiidi tingimustes on sel passil oht kujuneda omamoodi uueks viisaks, sest hoolimata Schengeni avatud viisaruumist ei saa passi kehtimahakkamisel reisida need, kes pole veel saanud end vaktsineerida.