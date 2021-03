Krimi Identiteedivarguse ohver: „Hukkunuga tulekahju korral oleks süüdistatud mind!“ Arvo Uustalu , täna 18:55 Jaga: M

GALERII

VÕLTSITUD ALLKIRI: Taimo Tammepõld pole juba üle kümne aasa tulekustutite kontrolli teinud. Foto: Kreete Uustalu

Ülemöödunud aasta detsembris kirjutas Õhtuleht vastavatud Võru öökubist Poveglia, kuhu pääses tantsima vaid viigitud pükstes ja lakk-kingades. Tänaseks on kiiresti populaarsust kogunud ööklubi hingusele läinud. Viimaseks piisaks karikas sai see, et klubi omanik nii-öelda kontrollis ise nelja tulekustutit, mille kasutusaeg oli lootusetult läbi.