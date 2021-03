Tartu abilinnapea: „Kui vaktsiinilaadungid saabuvad, ei pea enam minutitki raiskama“ 

Tartu vaktsineerimiskeskus tuleb Annelinna algusesse A le Coqi spordimajja. See on avar ja hea ventilatsiooniga maja, lähedal on bussipeatused ning maja ees suur parkla. Lees lisab veel, et vaktsineerimiskeskuse asukoha valikul polnud väheoluline tõsiasi, et Annelinnas elab kolmandik tartlastest.