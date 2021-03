Top | Riigikogu trügis vanuritest ette 

Jüri Ratase spiikrikstõus annab segase signaali. Ratase enda ja Keskerakonna jaoks võib tegu olla vaheastmega presidendiks saamisel. Meenutades aga võimuliidu lagunemise asjaolusid, Porto Francot ja Mailis Repsi, siis kas riigi tähtsuselt teiseks ametiisikuks tõusmine on vääriline palk selle eest, et Ratase juhitav partei ei suuda kuidagi vabaneda korruptsioonierakonna mainest?

Teaduse pikaaegne vaegrahastamine kajastub ka Eesti teadlaste madalas enesehinnangus, kui Eesti ja NATO saladuste juurdepääsuõigusega mereuurija Tarmo Kõuts müüs end Hiina luurele kolme aasta jooksul kokku 17 tuhande euro eest – see teeb 470 eurot kuus närvekõditava töö eest. Kõik teavad, et Hiina kaup on odav, aga et ka nende luure nii odavalt töötab… Advokaat võib küll väita, et teadlane oli naiivne, aga lihtsameelsusega teaduses kaugele ei purjeta.