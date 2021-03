Maailm BULDOOSER LAHKUS LAVALT: Tansaania president eitas koroonat, kuid võis sellesse surra Juhan Mellik , täna 17:34 Jaga: M

RÕÕMSATUJULINE: kas liigne muretus võis president Magufulile saatuslikuks saada? Foto: Imago/Scanpix

„Koroonaviirus on Saatan. See ei saa Kristuse kehas ellu jääda. See põleb koheselt ära!” Maailm jäi sel nädalal ilma ühest värvikaimast riigijuhist: suri Tansaania president John Magufuli. Hüüdnime „buldooser” pälvinud mees uskus, et koroonaviiruse vastu saab võidelda jumalasõnaga – ja väga võimalik, et nimelt viirus saigi talle saatuslikuks.