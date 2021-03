MARSI KUUMAASTIK: kulgur kulgeb kolinal üle konarluste 

Perseverance'i, hellitusnimega Percy rattad on metallist, mistõttu teeb ta Marsi maastikul liikudes sellist lärmi ja krudiseb edasi kõrvadele üsna ebameeldiva heli saatel. NASA insener Dave Gruel kommenteerib Reutersile, et kui tema auto koju sõites sellist häält tegema hakkaks, peataks ta selle kohe tee ääres ja kutsuks puksiiri järele. Kuid Percy puhul on sellised taustahelid igati normaalsed.