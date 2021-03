LAPS ISE TAHTIS?! Prokurör: alaealine ei pruugi mõista, et täiskasvanuga seksimine pole normaalne 

Poliitikud on korduvalt välja toonud, et juba praegu kehtivad seadused püüavad kinni perverdid, kes kasutavad alaealisi ära oma mõjuvõimu või usalduse pinnalt. Karistusseadustiku paragrahv 143'2 käsitleb täisealise suguühet vms sugulise iseloomuga tegu noorema kui 18aastasega, mille puhul süüdlane on ära kasutanud kannatanu sõltuvust temast või kuritarvitanud oma mõjuvõimu või usaldust. Just see paragrahv on endise justiitsministri Andres Anvelti sõnul olnud põhiargument, miks pole varem tõstetud alaealiste seksuaalse enesemääramise vanusepiiri. Praegu on selleks 14 eluaastat.