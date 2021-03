Kummalise kujunemislooga nukusaar tekitab inimestes tänini hirmujudinaid 

Mehhiko pealinna lõunaosas asub väike saareke, mis on tekitanud juba aastakümneid inimestes hirmujudinaid. See on koduks sadadele lagunevatele nukkudele, millest paljud on kaetud sambla ja ämblikuvõrkudega. Teatavasti on aktiivseks turismikohaks muutunud saar seotud lugudega, mis hõlmavad uppunud tüdrukut ja vaimselt vaevatud saarehooldajat, kes suri 50 aastat hiljem samas paigas.