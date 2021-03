"TUGITOOLIS SPORTLANE" | Kas Eesti suusatamises on tõesti kõik nii kehvasti nagu koondise peatreener väitis? 

Eesti koondise peatreener Jaanus Teppan andis 8. märtsi Eesti Päevalehes meie suusatamise kohta kõvasti tuld. Lühidalt öeldes olla kõik valesti ja vaja on põhimõttelisi muudatusi. Uurisime Roosipõllult, kes käis samuti Oberstdorfi MMil koondisel abiks, kas asjad on tõesti nii kehvasti.

Veel tuleb jutuks, kas Eesti koondise dressiga saab kaks aastat pärast Seefeldi dopinguskandaali rahulikult ringi käia. Kas see okei, et koondise peatreener lahkus MMilt enne võistluste lõppu? Kuidas hinnata eestlaste tulemusi? Miks on rahvusvaheline suusageograafia nii ahtake? Kas Norra ülevõim on probleem?

Miks norralased on nii head? Hiljuti tõlgiti Roosipõllu eestvedamisel eesti keelde niinimetatud Norra suusapiibel – kui palju saame üldse neilt üle võtta? Mis on Eesti suusatamises hästi? Mida arvab suusarahvas sellest, et ajutise tegutsemiskeelu all olev ja kohtuistungit ootav Andrus Veerpalu käib raja ääres lastele kaasa elamas (see pole keelatud)?