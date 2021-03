Kommentaar „Kas ta on mõrvar?“ „Hm! Arvan küll.“ Bideni-Putini sõnasõjal on tagajärg Toomas Alatalu, vaatleja , täna 13:00 Jaga: M

Foto: AFP/Scanpix

USA 46. presidendi algus Valges Majas on niigi veninud, kuid et ta saab 57. võimupäeval säärase järje just suhetes Venemaaga, ei osanud keegi ka kõige halvemas unenäos ette näha. Kohe kuidagi ei saa üle kiusust tõmmata paralleel – eelmine president Trump kutsus nimme esimesena endale külla Hiina liidri Xi Jinpingi ja kui nad 17. aprillil 2017 Trumpi ranchos õhtustasid, teatas peremees enne magustoidu serveerimist, et parasjagu tabavad USA Tomahawk raketid Süüria-Vene baasi. Tabasidki, aga ameeriklased olid 3 tundi varem Venemaa spetse hoiatanud ja nood jõudsid lahkuda. 26. veebruaril 2021 korraldasid USA lennukid Ida-Süürias pea sama, ainult et etteteadvalt polnud venelasi baasis, kuid Venemaa välisminister Lavrov pidas vajalikuks nördinult tõdeda, et neid hoiatati sellest kõigest vaid 4-5 minutit varem.