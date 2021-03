Triin Sooäär | Minust sõltub kõik! 

Olen praeguseks aasta kandnud kõigil olulistel kohtumistel rinnas Valge Õhupalli märki. See on eeskujuliikumise sümbol, millega kaasneb vastutust olla eeskujuks. Liikumise algataja Tarmo Vahemets nimetab eeskujusid majakateks, kes näitavad ka teistele teed. Erinevaid eluloofilme vaadates kuuleme tihti, kuidas lauljatel või telelegendil on olnud oma eeskujud, kelle kingadesse astumine oli neile oluliseks väljakutseks ning samas motivatsiooniks. Kui tuleviku rallisõitja unistab olla kiire ja osav, siis Ott Tänak on talle juba suunanäitajaks vankumatu sihikindluse osas. Õiguskantsler Ülle Madise aga on tõestanud, et igal ametil on võimalik seista näoga inimeste poole. Meie oma eeskujud saavad olla need, kellest võib sõltuda paljude teiste arusaam elust - erand kinnitab reeglit.