Manfred Saks | Miks anda oma lapsele 100 eurot ehk aktsiaturg on kaks korda üle hinnatud 

Sarnaseid tendentse näeme ka täna. Tõus on tabanud pea kõiki olulisemaid aktsiaturge ja see jätkub ilmselt seni, kuni keskpangad jätkavad raha trükkimist. Täna on kõigele lisandunud nö kollektiivsed spekulandid, sest kui üks internetikogukond lepib kokku, et hakkab ühte kindlat aktsiat ostma, siis selle aktsia hind hakkab loomulikult tõusma. Hinnatõusu taga ei ole mingit ettevõtte sisulise väärtuse (tulu, kasum, käive, erinevad tulusust näitavad suhtarvud) loogikat, vaid lihtne ostupaanika.