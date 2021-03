Seisukoht | President ja lamemaalased 

Kus inimesed, kes ei tee vahet õigusel ja kohustusel, tsiteerivad põhiseadust.

Kus inimesed, kes ei tee vahet Liibanonil ja Liibüal, usuvad juttu lamedast maast.

Kus inimesed, kes ei tee vahet emissioonil ja erosioonil, eitavad kliimamuutusi.

Kus inimesed, kes ei tee vahet astronoomil ja astroloogil, pilkavad teadlaste prognoose.

Sel veidral ajal vajab Eesti liidrit, kes suudab – muu töö kõrval – täita kahtlejate ja kahtlustajate põhikooliaegsed hariduslüngad nii, et inimesed on taasleitud tarkuse eest tänulikud, mitte solvunud, et keegi tuli neid õpetama.

Tarmo Soomere on seni teinud kiiduväärset pedagoogitööd teaduste akadeemia presidendina, aga Eesti lähitulevikule mõeldes oleks hädavajalik, et ta saaks jätkata teadmiste jagamist suurema auditooriumi ees. Riigipea amet annaks selleks ideaalse võimaluse ja lõppeval nädalal teatas Soomere, et ta on valmis nimetatud töökohale kandideerima.