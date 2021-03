VAATA VIDEOT: kuidas ettevõte saab töötajaid kiirtestida? 

Antigeeni kiirtest on tõhus abivahend nakkusohtlike inimeste avastamiseks kohapeal. Testi tegemine on kiire, lihtne ja igaühele jõukohane. Testikomplektis on olemas kõik vajalik koos väga põhjaliku ja illustreeritud kasutusjuhendiga. Ettevõttel on võimalus osta sisse teenus ja korraldada näiteks iganädalane töötajate testimine meditsiinitöötaja abiga.