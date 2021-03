Eesti uudised IMELINE TERVENEMINE: töötukassa tunnistas ravimatut silmahaigust põdeva mehe töövõimeliseks Asso Ladva , täna 20:35 Jaga: M

EI MÕISTA TÖÖTUKASSA OTSUST: Silmahaigust põdev Tõnu Leetberg tunnistati töövõimeliseks, kuigi sama asutus arvas aasta alguseni, et ta on seda osaliselt. Foto: Tiina Kõrtsini

„Enda eest peab ise seisma, ega muidu ei saa. 2017. aastal ma pidin protsessima, siis määrati mulle tagantjärele keskmine puue ja osaline töövõime,“ räägib Tõnu Leetberg, kellel on glaukoom. Töötukassa tunnistas ta töövõimeliseks ehk siis terveks inimeseks, kuigi veel mõni aasta tagasi leiti, et tal on keskmine puue ja töövõimet hinnati osaliseks. Glaukoom on parandamatu ja progresseeruv silmahaigus, mis võib lõppeda pimedaks jäämisega.