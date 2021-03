Juhtkiri | Ratas ja Kõlvart sallivad korruptsiooni 

Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses tasus arve Keskerakonna kampaaniainventari keelatud transpordi eest parteitu nõunik ja sellega on Kõlvarti koduerakond end skandaalist taandanud. Linnapea hoiatus, et linna sisekontroll asub linnaosades nüüd pistelisi kontrolle läbi viima, mõjub aga justkui suunis mujalgi võimalikke jälgi väärkasutustest koristama asuda.

Ja kuigi sotsiaaldemokraadid esitasid toimunu peale kuriteoteate, on poliitiliste konkurentidegi seas selgelt märgatav käegalöömise tunne – kuniks Keskerakonnal on ainuvõim, ei muutu linnas midagi. Pealegi olevat ametiauto väärkasutus kõige muu kõrval vaid tolmukübe, mis on juba ununenud ajaks, kui uus pahategu ilmsiks tuleb. Unustusehõlma on ju vajumas isegi valitsuse langemiseni viinud Porto Franco korruptsiooniskandaal, nagu võib järeldada parlamendis Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele antud häältest, mis tegid temast riigikogu esimehe ehk tähtsuselt teise persooni Eesti vabariigis.