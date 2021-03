Seisukoht Seisukoht | Kas Nõmme Kaljul on enam kohta Eesti vutis? Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna 17:30 Jaga: M

Nõmme Kalju jalgpallitreeneri Getulio Aurelio Fredo (pildil) 52 aasta vanuses alanud seksuaalsuhe tollal 14aastase tüdrukuga on pannud avalikkuse küsima, miks võib seaduse järgi praegu Eestis 14aastane olla täiskasvanuga seksuaalsuhtes. Foto: ARNO SAAR

Jälk, õõvastav, vastik – need on sõnad, mis on eelmise nädala lõpust kõlanud kogu Eestis, kui meediasse jõudis info Nõmme Kalju tuntud jalgpallitreeneri, 66aastase Getulio Aurelio Fredo seksuaalsuhtest selle alguse ajal 14aastase jalgpalluri Mia Belle Trisnaga. Nagu seejärel selgus, oli Getuliol ohvreid veelgi.