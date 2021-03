ÕIETI POLE ENDALGI: euroliit tahab vaktsiinieksporti piirata 

Küsimus on Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni (pildil) kolmapäevases avalduses, õieti ähvarduses keelustada vaktsiinide eksport riikidesse, kus paljud on juba vaktsineeritud ning kes omakorda takistavad vaktsiinitarneid Euroopa Liitu. Selliste riikide seas on ka Suurbritannia. Tema sõnul tuleb niigi väikeses mahus vaktsiine praegu hoida EL-i kodanike jaoks. Mitu Euroopa riiki on von der Leyeni „silm silma vastu“ lähenemise osas sama meelt, mõni aga eelistaks natuke vähem konfliktset kõneviisi.