KATSE | Mis juhtub, kui hakata odava šampooni asemel kasutama tipptooteid? 

Rohkelt erinevaid auhindu võitnud Belgia juuksehooldusbränd Nannic on paljude iluspetsialistide lemmik. Mida aga arvavad Nannici populaarsemate toodete kohta naised, kes on harjunud kasutama tavalisi supermarketites müüdavaid juuksehooldustooteid? Kas ka nemad märkavad erinevust?

Juba šampooni kohta lugedes üllatusin, sest see tundub olevat nii hea! Vananemisvastane šampoon on rikas vitamiinide ja mikrovalkude poolest, mis tungivad sügavale juustesse. Lisaks on šampoonis argaaniõli (mis on rikas küllastumata rasvade poolest) ning tokoferooli (mis hoolitseb peanaha eest).