Eestlased hakkasid ameeriklaste toidulauale valmistama peekoni maitsega juustu 

Kambja vallas Talvikese külas asuv Andre juustufarm on oma hõrgutistega jala ukse vahele saanud nii Euroopas kui ka Ameerikas. Nõnda jõuliselt, et muskaadimaitselisel Muscil ei õnnestu kuidagi üheksakuuseks laagerduda. See müüakse enne lihtsalt maha. Peekonjuust Capo on aga nõnda uus toode, et ka kõige vanem selle sordi kera pole riiulil üheksat kuud veel lebada jõudnud.