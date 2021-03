Millised mööblilahendused aitavad kodus korda hoida ning näevad samal ajal stiilsed välja? 

Ettevõtte suurim ja populaarseim tootesari on Skano Classic, mille disain pärineb 19. sajandi lõpu Ameerika Ühendriikidest. Suurem osa sarja tooteid omab ajaloolisi eelkäijaid. Ka Skano Classic tootmisprotsessis kasutatakse samu traditsioonilisi mööblimaterjale nagu sada aastat tagasi: kase täispuit, tislerikilp ja vineer. Kerged, ette-üles ja seejärel riiuli sisse liikuvad klaas- või puitviilungiga uksed hoiavad raamatud tolmuvabad. Unikaalne moodulsüsteem, mis võlub nii oma lihtsuse kui elegantsiga, on kergesti komplekteeritav ja piiramatute kombineerimisvõimalustega. Sarja on täiendatud suure hulga tänapäeva tarbija vajadustest tulenevate funktsionaalsete lahendustega. Valikus olevad peitsi- ja värvitoonid on igaüks oma ainulaadse iseloomuga.