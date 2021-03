Riigikohus: ravimiamet peab kontrollima, kas proviisoril on apteegi üle tegelik võim 

Kaebaja selgitusel on tema proviisorapteegipidaja, kelle olukorda halvendab see, kui teise Põltsamaal tegutseva apteegi üle omab valitsevat mõju Euroapteek OÜ.

Seadusandja soovis apteegireformiga tagada apteekide sõltumatuse ravimite hulgimüüjate ärihuvidest, et kindlustada patsiendile objektiivne ning vajaduspõhine nõu ja abi. Muu hulgas kehtestati ravimiseadusega nn omandipiirang – üldapteegi tegevusloa väljastamisel juriidilisele isikule peab enam kui pool sellest äriühingust kuuluma proviisorile, kes töötab vähemalt ühes temale väljastatud tegevusloa alusel tegutsevas üldapteegis juhatajana.

Kaebaja leidis, et suurt turujõudu omavad apteegiketid vormistasid reformi käigus apteegid formaalselt proviisoritele ümber, aga säilitasid nende üle sisulise kontrolli. Ketiapteegid eiravad nõnda reformi eesmärki ja tõrjuvad tõelised proviisorapteegid turult välja.

OÜ PharmaTwo selgitas, et ettevõtte ainuosanik on proviisor, kel on õigus otsustada kõigi apteegi tegevust puudutavate küsimuste üle. Frantsiisileping lubab OÜ-l PharmaTwo kasutada tasu eest Euroapteek OÜ õigusi ja teavet, sealhulgas kaubamärki, ning saada abi personali värbamisel, kuid sellest ei tulene valitsevat mõju.