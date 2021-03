Koroona ei pannud inimesi lapsi tegema 

Mõne inimese jaoks on stressirohke aeg lihtsalt selline, et kaob isu õrnutsemise vastu. Küllap ei aita ka see, kui terve pere veedab kogu päeva pead-jalad koos kodus, mis on korraga muutunud ühtlasi ka kooliks, lasteaiaks, kontoriks, jõusaaliks ja milleks kõigeks veel.

Tavaliselt tababki iibelangus majanduskrahhide ning ka pandeemiate ajal. Kriisi möödumise järel hakkavad lapsed jälle sündima. Ent sel korral pole see nii kindel. Max Plancki instituudi teadur Joshua Wilde kommenteerib BBC-le, et koroonalainete vahepealsel rahulikumal ajal ei tekkinud inimestel lapsesaamishimu ja tõenäoliselt ei teki ka niipea pärast viiruse taandumist – millal iganes see ka ei juhtuks.

Andmetöötlusfirma Morning Consult kirjutab, et tänapäeva noored ei huvitugi laste saamisest ju enam nii nagu põlvkonnad enne neid. Nõndanimetatud milleenialid mäletavad veel maailmamajanduse krahhi, mis toimus nende teismeeas või varases täiskasvanueas. Mitte ainult isiklikel, aga ka majanduslikel põhjustel lükatakse lapse saamist muudkui edasi. Siis tabas takkapihta veel pandeemia, mis muret rahakoti pärast veelgi süvendas. Kõigest seitse protsenti küsitletud noortest sõnas, et koroonaaeg pani neid lapsesaamisele mõtlema.