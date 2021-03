Mart Soidro | Leidlikkusest ja erigrupi meestest 

Paljud olukorrad siin elus, mis pealtnäha tunduvad uudsete ja uskumatutena, on tegelikult hästiunustatud vanad nähtused, mis veidi teisenenud moel meie elu muudavad. Ja ka rikastavad.

Taiplikud olid need lehelugejad, kes arvasid ära, et kirjutan sedakorda vaktsineerimisest. Nojaa, nüüd tuli asjatundja välja! Mis siin salata, ma ei jaga sellest rohkem kui keskmine eestlane ja seetõttu olen hoidunud oma varasemates arvamuslugudes igasugustest hinnangute andmisest meie vaktsineerimiskavadele. Mul on veel hästi meeles Rahvaliidu esimehe Villu Reiljani kommentaar 80 kultuuritegelase üleskutsele toetada presidendivalimistel Toomas Hendrik Ilvest: „Kultuuritegelased võiksid jääda oma liistude juurde.”

Aga sedakorda ei saa ma mitte vaiki olla. Pilk protokolli. Praeguseks hetkeks on vaktsineeritud juba üle 150 000 inimese, haigusesse nakatunuid on üle 90 000. See on ju viiendik meie rahvastikust. Kui olla lamemaalane, kes reptiilidest innustust saab, siis pessimismiks on põhjust küllaga. Elutervema maailmavaatega inimesed näevad aga nende numbrite taga valguskiirt tunneli lõpus.