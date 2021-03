VIIMASENA VABADUSES: aastakümneid allilmaasju juhtinud pätipealik väldib viimastel aastatel nende „teemadega“ tegelemist 

Tšetšeenid – vangis. Eestlased – ammu vangis. Aserite liidrid – ka vangis. Kemerovo omad – jälle vangis. Kuzjakini, Martovoi, Okunevi grupid samuti. See on kiire kokkuvõte siinsetest kuritegelikest ühendustest, kelle tegevusi kriminaalpolitsei ja prokuratuur alates 2012. aastast agaralt kärpinud on.

Kokku seega seitse grupeeringut. Uurimisorganite analüüs peab Eestis suures pildis ohtlikeks aga kaheksat grupeeringut umbes kahekümnest omataolisest.

Võtsime uurida, miks on ühe jõugu liikmed aastaid puhtalt pääsenud.