JURIST ANNAB FACEBOOKIS LAENU: maksad mulle isegi siis, kui kohus käsib minul sulle maksta! 

Õhtuleht avaldas loo Facebookis tegutsevast laenugrupist, kus eraisikud annavad teistele eraisikutele laenu eriti jõhkratel tingimustel. Grupi administraator on Themis Õigusbüroo asutaja ja 25% omanik, jurist Tanel Riivits. Ehkki Riivits laenude pakkumist omaks ei võtnud, pakub laene vaieldamatult tema kolleeg, Themis Õigusbüroo juhatuse liige ja 50% omanik, jurist ja maksukonsultant Liina Karlson. Riivitsa hallatavas laenugrupis on Karlsonit esitletud kui usaldusväärset ja kontrollitud laenupakkujat. Õhtulehe kasutuses on lepinguprojekt, mille Karlson saatis võhivõõrale laenuküsijale, kes palus 300 eurot laenu umbes kolmeks nädalaks.