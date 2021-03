Keskmine pension tõuseb 24 eurot 

„Vanemaealiste elujärje parandamine ja vaesusriski vähendamine on oluline osa nende turvatunde suurendamisest," sõnas sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. "Praeguses keerulises majandusolukorras ja tulenevalt COVID-19 kriisist on pensionite erakorraline tõstmine oluline, et suurendada vanemaealiste võimalusi katta vajalikud ravimikulud või tõsta võimekust tarbida erinevaid teenuseid. Meie püüdluseks on säilitada stabiilne pensionitõus, et tagada pensionäridele heaolu kasv."