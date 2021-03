OTSE | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Aab, Pentus-Rosimannus, Kiik ja Sutt 

„Eesti on eelmisest nädalast alates sisuliselt lukus ning tervishoiukriisist tulenevat olukorda on retooriliselt kõrvutatud sõjaga. Võrdlus on eluline. See, mis toimub praegu haiglates, on meditsiinitöötajate sõda koroonaviiruse vastu. See, mida elavad läbi koroonaviirusega nakatunud inimesed, on lahing oma tervise ja raskemal juhul elu eest. See, mida kogevad oma töökoha kaotanud või ettevõtte püsimajäämise pärast muretsevad Eestimaa inimesed, on võitlus pinnale püsimajäämise eest. Meil on käsil sõda koroonaviirusega, mis nõutab endale ohvreid nii haiglapalatites kui ka majanduse, hariduse ja sotsiaalkaitse vallas.“