OOTUSPÄRANE: Jüri Ratas valiti riigikogu esimeheks

Vastavalt riigikogu kodu- ja töökorra seadusele valitakse esmalt Riigikogu esimees. Mõlemad aseesimehed valitakse esimehe valimiste järel toimuval hääletusel. Hääletamine on salajane.

Riigikogu liikmel on nii riigikogu esimehe kui ka aseesimeeste valimisel üks hääl. Valijad on jaotatud tähestikulises järjekorras viie eraldiseisva hääletamisala vahel riigikogu hoones. Riigikogu liikmetel, kes on COVID-19 lähikontaktsed, võimaldatakse hääletada Toompea lossi hoovis.