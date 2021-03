Eesti uudised Noormees pussitas ohvri bussipeatuses surnuks Siim Randla , täna 07:08 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Politsei on pidanud kinni noormehe, kes väidetavalt enesekaitseks pussitas Tallinnas Lasnamäel bussipeatuses meest nii, et too suri haiglas.