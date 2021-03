KRIISIAASTA SELETAMATUD OHVRID: Eestis suri sadu inimesi rohkem kui varasemal ajal. Ainult koroonaga seda ei põhjenda 

Näiteks selle aasta esimese kümne nädalaga on Eestis surnud 724 inimest rohkem kui aasta tagasi (3815 vs. 3091). See, et surmasid on rohkem, on mõistetav. Aasta tagasi polnud ju veel koroonaohvreid. Ent kõiki 724 liigsurma on raske ajada koroonaviiruse kaela: kümne nädalaga suri ju 475 koroonapositiivset. Välistada ei saa aga võimalust, et võetud on lihtsalt vale võrdluspunkt. Äkki tuleks selle aasta surmi võrrelda millegi muu kui eelmise aasta algusega?