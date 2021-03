Eesti uudised Eesti eakaim nahkhiir otsib nime: Piusa Priit? Arvo Uustalu , täna 18:20 Jaga: M

GALERII

PIUSA PRIIT: Eesti eakaimal nahkhiirel pole veel nime, kuid miks see ei võiks olla näiteks kodumaine Priit? Foto: Foto: Rauno Kalda / Keskkonnaagentuur

Märtsi algul nägi nahkhiireuurija Rauno Kalda Võrumaal Piusa koobastes, et seal talvituva tõmmulendlase küünarvarre ümber on märgistusrõngas. Nagu selgus, on tegu peagi Kristuse ikka jõudva isasloomaga, kes sattus 7. märtsil 1990 aastaselt teadlastele pihku.