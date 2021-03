Venno Loosaart solvanud internetikommentaar jõudis kohtusse 

Eile arutati Harju maakohtus Venno Loosaare hagi internetikommentaari autori Rein Sermati vastu. See kommentaar ilmus mullu jaanuaris ühe seltskonnaajakirja veebiartikli all, mis rääkis Loosaarele esitatud süüdistusest lapseealise seksuaalses väärkohtlemises. Kommentaar on tänaseks eemaldatud. Kohtuistungil loeti kommentaar ette vaid osaliselt ja laias laastus räägib see süüdistusest, mille prokuratuur 2019. lõpus Loosaarele esitas. Võib ka öelda, et kommentaar on üsna pikk ja koosneb mitmest väitest, mis käivad otseselt Loosaare kohta. Sarve sõnul on kommentaar tekitanud tema kliendile kahju ning varasem püüe selle autoriga kompromissile jõuda pole õnnestunud. Sarve sõnul vastanud Sermat nõudekirjale stiilis, et hoopis tema ja Loosaar peaks mehe ees vabandama. „Kostja naeruvääristas kohtuväliselt härra Loosaart,“ lausub Sarv. Ta märgib, et veel pole hilja kahel osapoolel kokkulepe saavutada, kuid nüüd on tingimused rangemad. „Me oleme nõus tegema järeleandmisi, aga päris nii ei saa olla, et inimene põhjustab ise vajaduse kohtusse pöörduda ja kohtus hakkab ainult enda kahju vähendamise eesmärgil vabandama ja ennast ohvrina näitama,“ räägib Sarv. Tema sõnul vabandas Sermet alles siis, kui asi hakkas kohtusse jõudma ning ei teinud varem piisavalt, et oma teguviisi heastada.