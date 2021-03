Adik Levin | Eakate vaktsineerimine edeneb liiga aeglaselt 

Tuleb tunnistada, et tavakodaniku pilgu läbi oli haiglates vaktsineerimine siiski küllaltki hästi organiseeritud. Suur viga oli see, et riskirühmade, üle 90- ja 80aastaste kaitsepookimine usaldati ainult perearstidele. Olen sellest ka eelnevalt kirjutanud, et meie esmatasandi arstiabist on tehtud põhjata ämber. Perearstide varustamine vaktsiiniga on olnud süsteemitu. Nimistus olevad riskirühmadesse kuuluvad kodanikud seati ebavõrdsesse olukorda. Olen helistanud mitmele tuttavale kolleegile ja küsinud, kas nad on vaktsineeritud. Mitte keegi polnud neile isegi helistanud!

Arvatavasti on peagi saabumas aeg, mil vaktsiine hakkab riiki saabuma palju rohkem. Logistika ja kommunikatsioon peab selles vallas kindlasti paranema. Ei pea olema kramplikult kinni reeglis, et inimene peab saama vaktsineeritud just oma perearsti juures. Ka erafirmade juurde võiks luua vaktsineerimiskeskused, kust alati võiks abi ja infot saada ning vajaduse korral ka end vaktsineerida lasta. See kõik aitaks vähendada perearstide töökoormust.

Miks ei võiks haiglad vaktsineerida vähemalt oma endisi töötajaid, kes kuuluvad riskigruppi? Nagu ma aru saan, siis seetõttu, et meedias kerkisid eelisjärjekorras vaktsineerimise skandaalid, kardavad haiglajuhid näidata initsiatiivi ning oodatakse, millal tuleb korraldus ülevalt poolt. Süsteem peaks olema palju paindlikum ja inimlikum.

Arvestades seda, et kasutusel olevad vaktsiinid annavad inimesele kaitse küllaltki lühikeseks ajaks, ei ole välistatud, et vaktsineerimise protsess kujuneb kokkuvõttes väga pikaldaseks. Võib-olla muutub olukord tulevikus, kui tulevad uued vaktsiinid, mis baseeruvad raku immuniteedil, ja mille toime võib-olla 10 ja rohkem aastat. Praegu tegelevad protsessi juhtimisega sotsiaalministeerium ja terviseamet. Ehk oleks õige luua üks iseseisev organ, kes organiseerib ja kontrollib seda protsessi üle riigi?