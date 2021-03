Repliik Kadri Simson | Uued energiamärgised teevad ostmise lihtsamaks Kadri Simson, Euroopa Komisjoni energeetikavolinik , täna 17:44 Jaga: M

Märtsi algul jõudis Euroopa Liit energiapoliitikas tähtsa verstapostini, mille mõju ulatub igaühe koju. Alates esimesest märtsist kehtib uus versioon energiamärgisest, mis on aidanud inimestel teha läbimõeldud oste lambipirnidest telekateni. Tootjad on turule toonud niipalju säästlikke tooteid, et tähtskaala on täitunud A+++ energiaklassi kaupadega ning aeg on uuenduskuuriks.