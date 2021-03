Ohvrit peksnud ja tema peale urineerinud ekspoliitik astub kohtu ette

2020. aasta veebruaris toimunud tülis peksis Viljandi volikogu ja erakonna Isamaa liige Valter Vaha Tallinnas inimest ja urineeris ohvri peale. Septembris lõpetas Eesti Ekspressi teatel abiprokurör kriminaalasja ning Vaha pääses oportuniteediga. Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör tühistas kriminaalasja lõpetamise. Nüüd on kriminaalasi jõudnud Harju maakohtusse, kus seda nüüd arutama hakatakse. Juhtunu järel astus Vaha välja Isamaa erakonnast ja lahkus Viljandi volikogust.

Vaha on ise märkinud Ekspressile, et sündmus ei tee au ühelegi asjaosalisele ning oli kantud teadmisest, et tema endist elukaaslast on uimastite vahendusel ära kasutatud. "Hiljem selgus, et uimastid ei olnud asjaga seotud päris samaaegselt. Uute asjaolude ilmnemisel vabandasin teise osapoole ees ning nõustusin hüvitama tekkinud kahjud, ent tal puudusid nõudmised."